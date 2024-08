Tre giorni di incontri e formazione organizzata a Belvedere Marittimo dall’associazione L’Orodicalabria

Al via la prima edizione della Summer School ‘Si può già fare’, la tre giorni di incontri e formazione organizzata a Belvedere Marittimo dall’associazione L’Orodicalabria, con il patrocinio della regione e il supporto di Confartigianato e Unindustria Calabria. Ventidue ragazze e ragazzi dell’Università della Calabria, altro partner imprescindibile dell’evento, avranno modo di seguire lezioni di professori universitari, imprenditori, esponenti del mondo della finanza e ascoltare i talk serali di personalità di spicco quali il presidente della Regione Roberto Occhiuto, quello della Banca Monte dei Paschi di Siena Nicola Maione e ancora il presidente della Fondazione Magna Carta Gaetano Quagliariello.

“La Calabria ha la necessità di una grande alleanza per rilanciare il mondo delle imprese e il mondo del lavoro”. È questo il messaggio che lancia il presidente dell’associazione L’Orodicalabria, Ernesto Magorno, che per ribadire l’importanza dell’imprenditoria giovanile ricorda la parabola dei talenti: “Spesso nel Mezzogiorno e nella nostra regione i talenti sono sotterrati”, spiega Magorno, secondo cui “è responsabilità delle classi dirigenti dissotterrare i talenti dei ragazzi e rilanciare una regione che ha un parco di ragazze e ragazzi estremamente preparati, che possono essere il rilancio economico e sociale della Calabria”.

“Come associazione L’Orodicalabria desideriamo metterci a disposizione di una rete istituzionale e culturale che dia il suo contributo alla crescita della nostra regione e anche, di conseguenza, dei suoi giovani” è invece il commento del direttore scientifico dell’associazione, Francesco Verderami. Infine, tanta soddisfazione per la scelta della location da parte del sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini: “Per noi è stata una grande gioia, perché sentire il nostro paese immerso in questa realtà, in questo programma, è stata una cosa molto significativa”. Cascini, quindi, conclude rifacendosi al motto della Summer School – ‘Si può già fare’ – ricordando come questo significhi “partiamo e andiamo avanti”.

