La pioniera della chirurgia robotica diventerà professoressa all'UniCal e opererà all'ospedale di Cosenza

La professoressa Franca Melfi, docente del Centro multidisciplinare di Chirurgia toracica dell’Università di Pisa, dove era anche direttrice del Centro di Chirurgia robotica dell’Azienda ospedaliera della città, ha sciolto la riserva e ha accettato di trasferirsi all’Università della Calabria e a operare nell’ospedale di Cosenza. È quanto comunica il rettore dell’Unical Nicola Leone che parla di “un altro colpo grosso messo a segno dall’Università della Calabria con il meccanismo delle call, destinate a professionisti interessati a ricoprire il ruolo di professore universitario in area medica”.

La dottoressa di fama mondiale, nata a Cosenza e cresciuta a Oriolo, ha scelto di tornare al sud dopo 40 anni. Prima scienziata al mondo a trattare il tumore ai polmoni con l’utilizzo di un robot. Era il 2001 e da allora ha effettuato migliaia di interventi. “Questo è un segnale chiaro: la creazione di una Facoltà di Medicina a Cosenza non solo attira eccellenze, ma migliora concretamente il nostro sistema sanitario. Da calabresi dobbiamo dire grazie alla dottoressa Melfi per la sua scelta e per aver creduto nello straordinario potenziale che la nostra regione può esprimere!” scrive su Facebook il presidente dell’associazione “L’ORODICALABRIA” Ernesto Magorno.

