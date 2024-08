L’Autorità aveva diffidato la società a modificare le clausole statutarie e regolamentari sull’obbligo di non concorrenza a portata assoluta

L’Antitrust ha elevato una sanzione di oltre 140 mila euro a Radiotaxi 3570 per inottemperanza. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato, viene riferito in una nota, l’inottemperanza della cooperativa Radiotaxi 3570 al proprio provvedimento 27244/2018 e ha irrogato una sanzione di 140.043,95 euro.

L’Antitrust, viene ricordato, aveva diffidato la società a modificare le clausole statutarie e regolamentari sull’obbligo di non concorrenza a portata assoluta, che impedisce ai tassisti soci di destinare la quota della loro capacità produttiva inutilizzata a piattaforme di intermediazione concorrenti nella fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma.

Si tratta, viene riferito, della seconda inottemperanza per Radiotaxi 3570 che non si è impegnata a riconoscere ai tassisti soci la possibilità di accettare, nei momenti in cui ci sia capacità produttiva eccedente, le chiamate provenienti da piattaforme terze, senza l’intermediazione obbligata della piattaforma proprietaria ItTaxi.

