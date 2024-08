Il segretario del sindacato: "Oltre agli incentivi, si riprenda il confronto con il gruppo"

“Un incontro che ha creato altri dubbi e preoccupazioni. Da un lato ci sono alcuni elementi positivi da parte del governo come gli incentivi, che hanno funzionato in parte, dall’altro c’è una preoccupazione evidente che abbiamo percepito in questi mesi e che si è concretizzata oggi: quella di una spaccatura, di uno scontro tra Stellantis e il governo. Quindi abbiamo chiesto che oltre agli incentivi ci sia la possibilità di riprendere un confronto con un gruppo industriale che ha in mano il destino di migliaia di lavoratori”: così il segretario della Uil Metalmeccanici (Uilm), Rocco Palombella, dopo il tavolo sull’automotive che si è tenuto mercoledì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il capo del dicastero Adolfo Urso, la rappresentanza italiana del gruppo Stellantis, i sindacati e le parti sociali.

