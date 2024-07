Il ministro a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Napoli

“Siamo finalmente nei giorni decisivi, rispetto al tavolo che abbiamo individuato nel giugno dell’anno scorso, quando incontrai il Ceo di Stellantis. Io credo che nelle prossime settimane comunque dovremo arrivare a una conclusione. Noi ci siamo, sempre, a sostegno dell’impresa e quindi dell’occupazione del nostro Paese, pensiamo e ci auguriamo che Stellantis si riorganizzi per dimostrare di voler davvero scommettere lì dov’è nata con la Fiat“. Così il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Napoli.

