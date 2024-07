Nel mirino i fondi stanziati da Berlino alla compagnia aerea nell'ambito degli aiuti durante il Covid

La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare se una misura di ricapitalizzazione tedesca da 6 miliardi di euro a favore di Deutsche Lufthansa AG sia in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. La misura è stata inizialmente approvata il 25 giugno 2020 dalla Commissione ai sensi del quadro temporaneo Covid per gli aiuti di Stato, ma successivamente annullata dal Tribunale il 10 maggio 2023. Un ricorso presentato da Lufthansa è ancora pendente.

L’aiuto mirava a ripristinare la situazione patrimoniale e la liquidità di Lufthansa nella situazione eccezionale causata dal coronavirus. La misura di aiuto tedesca consisteva in una componente azionaria di 306 milioni di euro e due componenti di strumenti ibridi, vale a dire, Silent Participation I di 4,7 miliardi di euro con caratteristiche di uno strumento azionario non convertibile e Silent Partecipation II di 1 miliardo di euro con caratteristiche di uno strumento di debito convertibile. Il 25 giugno 2020, la Commissione ha approvato la misura di ricapitalizzazione notificata dalla Germania. La Commissione ha ritenuto che la misura fosse compatibile con le norme UE sugli aiuti di Stato.

Gli impegni comportamentali di Lufthansa

Per beneficiare dell’aiuto, Lufthansa ha dovuto rispettare una serie di impegni comportamentali, come il divieto di dividendi e una rigorosa limitazione della remunerazione del suo management, incluso il divieto di pagamenti di bonus. Inoltre, Lufthansa ha dovuto cedere fino a 24 slot al giorno negli aeroporti di Francoforte e Monaco per consentire ai vettori concorrenti di stabilirvi una base. Nella sentenza del 10 maggio 2023, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. Il Tribunale ha ritenuto che la misura di ricapitalizzazione concessa a Lufthansa non soddisfacesse diverse condizioni stabilite nel quadro temporaneo Covid.

I punti su cui si concentrerà la Commissione

A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione effettuerà ora un’indagine più approfondita per valutare ulteriormente la misura di ricapitalizzazione. A tale riguardo, la Commissione si concentrerà sui seguenti punti: l’ammissibilità di Lufthansa all’aiuto; la necessità di un cosiddetto meccanismo “step-up” o simile per incentivare l’uscita dello Stato dal capitale; il prezzo delle azioni al momento di una potenziale conversione della partecipazione silenziosa II in azioni; l’esistenza di un significativo potere di mercato in aeroporti diversi da Francoforte e Monaco, almeno negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna; e alcuni aspetti degli impegni strutturali imposti a Lufthansa. L’avvio di un’indagine approfondita offre alla Germania e alle terze parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni. Non pregiudica in alcun modo l’esito dell’indagine.

