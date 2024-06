5.316 le denunce per riciclaggio, ricostruite operazioni illecite per 6,8 miliardi

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1,5 milioni di interventi ispettivi e circa 110 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia.

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 8.743 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 59.539 lavoratori in ‘nero’ o irregolari. Scoperti, inoltre, oltre mille casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 19.928, di cui 423 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 8,3 miliardi di euro.

Fisco, Gdf: 5.316 denunce per riciclaggio, ricostruite operazioni illecite per 6,8 miliardi

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, nel periodo che va dall’1 gennaio 2023 al 31 maggio scorso, la Guardia di finanza ha eseguito 2.124 interventi, che hanno portato alla denuncia di 5.316 persone, di cui 461 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 6,8 miliardi. Sono stati investigati oltre 251.880 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, di cui circa 500 attinenti al finanziamento del terrorismo.

Migranti, Gdf: 187 scafisti arrestati da gennaio 2023, 95mila persone in salvo

Da gennaio 2023 ad oggi, le attività poste in essere dal dispositivo aeronavale della Guardia di finanza hanno permesso di arrestare complessivamente 187 scafisti e concorrendo al salvataggio di 95.125 migranti.

Mafie, Gdf: 1.907 denunciati e sequestri per oltre 3,6 miliardi

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, nel periodo che va dall’1 gennaio 2023 al 31 maggio scorso, sono state concluse dalla Guardia di finanza 406 indagini che hanno permesso di denunciare all’autorità giudiziaria 1.907 soggetti, di cui 437 colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 19.867 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 3,6 miliardi. Sono stati eseguiti, poi, 89.864 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (89.646) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

