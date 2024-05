L'intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica: "Anche nel 2023 Roma si è confermata primo partner commerciale per Zagabria"

“L’Italia si è confermata nel 2023 come il primo partner commerciale per la Croazia, primo Paese fornitore e primo mercato di sbocco per l’export croato, con 8,52 Meuro di interscambio complessivo, un dato così importante che non necessita di essere enfatizzato. I settori principali del nostro export sono stati l’abbigliamento, i tessuti, i prodotti in ferro e l’acciaio, i macchinari industriali, gli apparecchi elettrici, i metalli preziosi, le calzature e i cereali”. Così l’ambasciatore a Zagabria Paolo Trichilo in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica.

“Sarà opportuno, nel cercare di mantenere queste posizioni, anche sviluppare la presenza in ambiti innovativi, quelli ad alto contenuto tecnologico, cui la Croazia è particolarmente attenta per accelerare il suo percorso di industrializzazione e transizione digitale, e “green” – aggiunge Inoltre, molte aziende italiane hanno una presenza stabile sul mercato croato, soprattutto nei settori industriale, tessile e dei servizi finanziari. Alcuni significativi investimenti italiani sono stati annunciati e in parte effettuati nel corso del 2022″.

“Il Pnrr croato rappresenta una grande opportunità per creare nuovi e fruttuosi partenariati, tanto più che la Croazia ne è il maggior beneficiario tra i paesi Ue rispetto alle dimensioni della sua economia (11,6% del Pil croato 2019) – dice ancora l’ambasciatore Trichilo – Pertanto, le imprese italiane sono pronte a mettere a disposizione le loro competenze, con particolare riferimento ai settori dei trasporti e delle infrastrutture (il Pnrr croato ha destinato 4,5 miliardi di euro per 750 km di linee ferroviarie in 10 anni; 320 per infrastrutture idriche; infrastruttura portuale e forte focus sulla ristrutturazione degli edifici post terremoto); alla transizione verde e le energie rinnovabili, all’energia, cui il Pnrr croato ha destinato circa 1 miliardo di euro. Anche per questo l’Italia è stata attraverso l’Ice, il paese partner della conferenza Smart Cities a Zagabria il 20 marzo“.

