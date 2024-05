Tra le sedi Milano e Roma ma anche Genova

Più di 100 posti di lavoro disponibili in tutta Italia all’interno di Eni, la più grande azienda nel settore energetico in Italia. Secondo quanto risulta sul sito ufficiale dell’azienda, sono 104 le posizioni aperte in questo momento in totale: alcune richiedono la laurea mentre altre anche solo il diploma. Circa una sessantina sono tra le sedi di Milano e San Donato Milanese, mentre 20 hanno come sede Genova. Tra le più recenti postate dall’azienda sulla loro piattaforma ci sono le posizioni di ‘Junior Esercizio Biorefining’ a Roma, ‘Junior Assistenza Legale Penale Hse’ e ‘Expert Digital Business Analyst’ a San Donato. Per visualizzare le singole offerte di lavoro con i requisiti e i titoli di studio, bisogna collegarsi a enirecruit.taleo.net.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata