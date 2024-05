La mobilitazione partirà alle 21 di sabato e durerà 24 ore

Possibili disagi in tutta Italia per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma dalle ore 21 di sabato 4 maggio alle ore 21 di domenica 5 maggio. La mobilitazione potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Con una nota Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. E non sarà l’unico sciopero dei prossimi giorni: infatti, come comunica la stessa Trenitalia, per il 6 maggio è previsto uno sciopero di 24 ore delle imprese del settore Trasporto Pubblico Locale, con possibili problemi per chi deve prendere i mezzi pubblici.

