Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Prezzo ai massimi da metà ottobre

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato sul proprio portale la media dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione operanti lungo la rete autostradale. La media per quanto riguarda la benzina, in modalità self, è di 1,985 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio (sempre in modalità self) è di 1,906 euro al litro. Il prezzo medio del Gpl è di 0,85 euro al litro, mentre quello del metano è pari a 1,473 euro al litro.

Benzina self ai massimi da metà ottobre

Salgono con forza i prezzi dei carburanti. Assorbendo gli ultimi rincari, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in crescita per entrambi i prodotti, con la benzina in modalità self service ai massimi dal 19 ottobre. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,911 euro/litro (1,900 il valore precedente), con le compagnie tra 1,906 e 1,928 euro/litro (no logo 1,897). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,811 euro/litro (1,803 il dato precedente), con i diversi marchi tra 1,804 e 1,825 euro/litro (no logo 1,797). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,048 euro/litro (rispetto a 2,037), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,990 e 2,131 euro/litro (no logo 1,950). La media del diesel servito è 1,951 euro/litro (contro 1,943), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,889 e 2,029 euro/litro (no logo 1,853). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,723 e 0,741 euro/litro (no logo 0,709). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,308 a 1,414 euro/kg (no logo 1,316).

Codacons: “Oltre 7 euro in più per pieno da inizio anno”

“Il rally dei carburanti, con i prezzi alla pompa che continuano a salire senza sosta, porta oggi un pieno di benzina a costare oltre 7 euro in più da inizio anno”. Lo afferma il Codacons, che calcola le ripercussioni dei rincari sulle tasche degli automobilisti italiani. “Rispetto ai listini praticati nell’ultima settimana di dicembre 2023 oggi un litro di benzina in modalità self costa in media l’8,3% in più, mentre il gasolio è rincarato di circa il 5%”, analizza il Codacons.

“Questo significa che per un pieno di verde la spesa sale di 7,3 euro, che equivalgono a +176 euro annui ad automobilista ipotizzando due pieni al mese. Rincari che si presentano in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti, e che peseranno su chi deciderà di spostarsi in auto in occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio”, conclude l’associazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata