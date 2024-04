La Banca centrale europea si prepara a scostarsi da una politica monetaria restrittiva

La Banca centrale europea si sta preparando ad allentare la stretta sulla politica monetaria. “La data di un primo taglio dei tassi è diventata più chiaramente visibile”. È quanto si legge nei verbali dell’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce del 6 e 7 marzo scorsi.

“Le ragioni per prendere in considerazione tagli dei tassi si stanno rafforzando“, si legge ancora nelle note. Tra i membri del Consiglio direttivo “c’è stato consenso sul fatto che sarebbe stato prematuro discutere i tagli dei tassi durante l’incontro” in quella data. È stato infatti evidenziato che “nel complesso, i membri hanno espresso maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione sia sulla buona strada per scendere in modo sostenibile fino al target di inflazione del 2% in modo tempestivo. Tuttavia, erano ancora necessarie pazienza e cautela, e ulteriori prove e dati affinché il Consiglio direttivo fosse sufficientemente sicuro che il compito fosse stato portato a termine”.

