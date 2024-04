Il ministro dell'Economia in audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato

Giancarlo Giorgetti sta parlando in audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

“Def sarà più leggero, presentazione a breve”

Il Def, a breve in arrivo in Parlamento, “sarà più leggero”, in ragione “dell’attuale fase di transizione” per la governance europea, ha spiegato il ministro dell’Economia e delle Finanze. Il Documento di Economia e Finanza sarà “l’ultimo sottoposto al vostro esame, dal momento che la prima e la terza sezione – rispettivamente, Programma di Stabilità e Programma nazionale di riforma – saranno assorbiti dal Piano fiscale-strutturale di medio termine e dal Rapporto di monitoraggio. Quanto alla seconda sezione e agli allegati al Def attualmente previsti, abbiamo avviato una riflessione sui contenuti ancora necessari e sui documenti nei quali declinarli”, ha evidenziato.

“Scontato che Commissione chieda procedura disavanzo”

“Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita“, introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all’indebitamento netto registrato dall’Italia lo scorso anno, pari al 7,2% del Pil secondo le prime stime Istat, “è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come di diversi altri Paesi”, ha puntualizzato il ministro dell’Economia.

