Lettera agli associati: "Sarà importante stringerci attorno a questo progetto di unità"

“Ringrazio Edoardo per avermi messo nelle condizioni di poter scegliere la squadra migliore in totale libertà, mettendo al centro il nostro progetto. Sarà un progetto portato avanti da persone competenti e all’altezza delle aspettative di tutti voi”. Così Emanuele Orsini in una lettera agli associati di Confindustria che LaPresse ha potuto visionare.

“Qualche ora fa Edoardo Garrone mi ha anticipato la sua scelta e ha voluto condividere con me quei valori, che sono anche i miei, che hanno determinato la sua decisione.I valori che vi ha espresso nella sua bella e sentita lettera sono gli stessi che mi hanno ispirato quando mi sono proposto a voi per guidare il nostro Sistema” prosegue Emanuele Orsini in una lettera agli associati di Confindustria che LaPresse ha potuto visionare.

“Lealtà, spirito di squadra, desiderio di ripristinare appieno il ruolo di una Confindustria a servizio delle imprese e della crescita del nostro Paese“, ricorda. E ancora “Impegno nella formazione con la nostra Luiss e indipendenza del nostro organo di informazione Il Sole 24 Ore. Crescita. Senza distinzione tra grandi e piccoli. Dobbiamo essere attrattivi ed inclusivi, come ha scritto Edoardo ‘ogni nostra impresa associata ha diritto di rappresentanza: l’industria manifatturiera ma anche quella del turismo, dei servizi della logistica solo per citarne alcune, ossia tutte le sue anime in ogni nostro territorio e categoria’”.

“Domani quindi al voto e sarà importante stringerci attorno a questo progetto di unità” evidenzia Emanuele Orsini in una lettera agli associati di Confindustria che LaPresse ha potuto visionare. “Condivido con Edoardo che dovremo dimostrare, anche a coloro che potrebbero aver avuto dei dubbi, la forza e l’autorevolezza di Confindustria – aggiunge – Confido che tutti noi saremo coesi con l’obiettivo di essere forti e ascoltati. La nostra responsabilità sarà grande, ma sono certo che insieme saremo in grado di riportare la nostra Confindustria a quella credibilità necessaria per avere un ruolo nelle scelte del nostro Paese”.

