Il segretario Cgil Piemonte: "Nell'ultimo mese da ad parole contradditorie"

(LaPresse) – “Se domani il governo non riesce a portare l’ad Tavares, l’incontro di domani è inutile. Perché Tavares si è occupato a lungo di Mirafiori nell’ultimo mese dicendo cose contraddittorie e diverse. Abbiamo bisogno di una certezza, questa ce l’ha l’ad Tavares. Sappiamo tutti che entro metà aprile dovranno decidere se il motore termico potrà essere montato sulla 500 elettrica di Mirafiori, però sappiamo anche che per adeguarlo serve un anno perché andranno rifatti i crash test”, “quindi stiamo parlando di un altro anno di cassa per Mirafiori, dove dopo 17 anni sappiamo già che ci sarà il 18esimo, se tutto viene confermato. Ovviamente questa cosa non va bene”. Lo dice il segretario generale della Cgil del Piemonte, Giorgio Airaudo, dopo l’incontro di preparazione per il tavolo su Stellantis convocato al Mimit per domani. “Abbiamo chiesto alle istituzioni e alle regioni di premere sul governo perché si vada ad un incontro con Tavares e io penso che se domani a Roma non ci sarà l’ad, sarebbe bene che la comunità piemontese andasse a Parigi a cercarlo. Perché se il governo non riesce a portare Tavares l’incontro di domani è inutile”, aggiunge.

