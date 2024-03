I clienti hanno segnalato movimenti "strani", addebiti, prelievi

Movimenti “strani”, addebiti, prelievi. Sono le anomalie segnalate dai clienti della Bnl-Bnp sui propri conti correnti e registrati anche dal gruppo che, dopo aver preso atto della situazione e aver assicurato sui propri canali social di essere al lavoro per risolverla, in un successivo post su X annuncia: “E’ stata rispristinata la situazione corretta relativa all’anomalia che ha generato addebiti multipli sul c/c. Il Servizio Clienti sta tornando regolarmente accessibile”, scusandosi con gli utenti per il disagio.

AVVISO: informiamo che è stata rispristinata la situazione corretta relativa all’anomalia che ha generato addebiti multipli sul c/c. Il Servizio Clienti sta tornando regolarmente accessibile. Ci scusiamo nuovamente per il disagio. — BNL BNP Paribas (@BNLBNPParibas_) March 30, 2024

“Informiamo che l’anomalia è stata risolta e tutti gli addebiti multipli sono stati annullati. Il servizio clienti sta tornando regolarmente accessibile. Ci scusiamo nuovamente per il disagio”. Lo scrive il gruppo Bnl dopo che in mattinata sono state registrate anomalie segnalate dai clienti della Bnl-Bnp sui propri conti correnti, anomalie registrate anche dal gruppo. Questa mattina alcuni clienti hanno ricevuto un avviso sull’app: “Possibili problemi sui movimenti conto correte. Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di movimenti di conto corrente. Abbiamo individuato la causa dell’anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corre nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”.

