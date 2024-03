Il piano si articola lungo tre direttrici: transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity

Intesa Sanpaolo ha lanciato un nuovo programma, ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’. Il programma mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026, “per accompagnare la progettualità di PMI e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori”. Il piano punta su un’articolazione lungo tre direttrici: transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity. Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, presentando il piano, ha sintetizzato quale sia il suo obiettivo: “Favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo”. Una serie di interventi che si inserisce tra le azioni del Gruppo a sostegno della realizzazione degli obiettivi fissati nel Pnrr, per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 410 miliardi di euro, come annunciato dal Ceo di Intesa Carlo Messina. A illustrare la logica del nuovo piano per la crescita e il futuro del sistema imprenditoriale e le risorse messe in campo è stata l’Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, Anna Roscio: “Con il nuovo programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’ la Banca intende accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle imprese, facilitando loro l’accesso alle nuove misure del Pnrr”. “Grazie alla rinnovata sinergia con Sace ed altri soggetti istituzionali le possibilità di investimento e i vantaggi per le imprese verranno amplificati dalle misure messe in campo da Intesa Sanpaolo”, ha sottolineato Roscio. Alla presentazione del nuovo programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’ protagoniste anche le imprese. Ospiti all’evento, oltre a Valerio Perinelli, chief business officer di Sace e al Chief economist di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice che ha illustrato lo scenario economico, anche gli imprenditori Luca Businaro, Ceo di Novation Tech, Massimo Perotti, presidente e Ceo di Sanlorenzo, e l’AD di Donnafugata, Josè Rallo. Quest’ultimo ha sottolineato come i filoni perno del Programma di Intesa Sanpaolo, vale a dire transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity, siano fondamentali per la competitività e la cultura imprenditoriale del settore del vino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata