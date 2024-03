La responsabile Education Ecosystem and Global Value Program alla presentazione della ricerca ‘Rethinking Competencies in Twin Transitions’

“Look4Ward è una piattaforma che ha l’obiettivo di individuare i fabbisogni di competenze, di rigenerazione di competenze per andare a intercettare quelle che sono le richieste delle aziende in un mercato in rapida e costante evoluzione. Attraverso questo osservatorio, abbiamo chiesto un asset strategico per Intesa Sanpaolo che ha coinvolto partner di eccellenza. E’ stato sviluppato proprio con l’obiettivo di coinvolgere le più importanti aziende, ma anche le Pmi che operano sul nostro territorio nazionale”. Lo ha detto Elena Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione della ricerca ‘Rethinking Competencies in Twin Transitions’ di Intesa Sanpaolo, a Milano.

“E’ emerso da questo osservatorio che i fabbisogni di competenze si vanno a raccordare su tre ambiti. Uno è quello delle nuove tecnologie, dove il ruolo protagonista è l’artificial intelligence. Il secondo è quello della sostenibilità, quindi tutto il tema della green transiction diventa impattante su tutte le industry che operano sul territorio nazionale. Poi abbiamo il grandissimo ambito rappresentato dalle soft skills, cioè la capacità di saper affrontare con adattabilità e flessibilità i cambiamenti in rapida e costante evoluzione”, ha concluso

