Il manager: "Monitoriamo la crisi molto da vicino"

“Il canale di Suez è una situazione che stiamo monitorando da diverso tempo, da prima della fine dell’anno. Siamo preoccupati perché, comunque sia, questo comporta un aumento del prezzo dei noli che sono già quadruplicati in questo periodo, ma soprattutto anche un allungamento dei tempi. Di conseguenza è una crisi che monitoriamo molto da vicino”. Ad affermarlo è il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine dell’edizione 2024 degli Assolombarda Awards in corso a Milano, in merito alla difficile situazione nel Mar Rosso dove i ribelli yemeniti houthi attaccano le navi cargo occidentali rendendo più difficile il commercio mondiale.

