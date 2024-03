Delta Airlines riprenderà i voli per Israele a partire dal 7 giugno prossimo

IN AGGIORNAMENTO – I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno testato con successo un razzo ipersonico nello Yemen. Lo ha riferito l’agenzia di stampa russia Ria Novosti citando fonti informate. Secondo il rapporto, gli Houthi stanno pianificando di iniziare a produrre missili da utilizzare su obiettivi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden, nonché contro obiettivi in Israele.

Delta Airlines riprenderà i voli per Israele a partire dal 7 giugno prossimo, diventando la seconda grande compagnia aerea statunitense a farlo dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso. I voli fra l’aeroporto Jfk di New York e Tel Aviv saranno giornalieri. Una decisione – ha spiegato la compagnia – presa “a seguito di un’approfondita valutazione dei rischi”. La United Airlines ha ripreso i voli per Israele all’inizio di questo mese da Newark, ma non prevede di riavviare i voli da altre città degli Stati Uniti almeno fino al prossimo autunno.

