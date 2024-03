La gigafactory ha ripreso a funzionare dopo essere stato fermato da un incendio doloso

Elon Musk in Germania per una visita alla fabbrica Tesla di Grünheide, vicino a Berlino. Mercoledì mattina il miliardario sudafricano, naturalizzato americano, è atterrato all’aeroporto della capitale tedesca e si è recato allo stabilimento dove è stato accolto da numerosi dipendenti. L’impianto aveva ripreso a funzionare in mattinata, dopo essere stato fermato la settimana scorsa a causa di un guasto alla rete elettrica causato probabilmente da un incendio doloso. Durante la sua visita, Elon Musk ha confermato il piano per l’espansione della gigafactory Tesla. Si punta ad aumentare la produzione dalle previste 500.000 auto all’anno a un milione.

