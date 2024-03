Un incendio ha causato un blackout nella gigafactory della casa automobilistica. Musk: "Sono gli eco-terroristi più stupidi del mondo"

In Germania un traliccio elettrico in fiamme a Gossen-Neu Zittau (distretto di Maerkisch Oderland), nella regione vicino alla Gigafactory di Tesla, ha causato una grave interruzione di corrente che ha coinvolto anche la fabbrica vicino a Berlino della casa automobilistica fondata da Elon Musk. Il rogo si è verificato intorno alle 5:15 del mattino di martedì e la produzione della gigafactory è stata interrotta. Lo resterà ancora per il resto della settimana. Vicino all’incendio è stata scoperta una tenda appartenente a presunti manifestanti che si trovano nella zona per protestare contro l’espansione dell’impianto, e il rogo poche ore dopo è stato rivendicato dal gruppo estremista di sinistra ‘Vulkan’. “Abbiamo sabotato Tesla oggi“, hanno scritto in una nota riportata dal ‘Tagesscahu’. Il gruppo – viene spiegato – era già sospettato di aver appiccato un incendio doloso alla rete elettrica nel cantiere della Tesla nel 2021.

Musk: “Sono gli eco-terroristi più stupidi del mondo”

“Questi sono o i più stupidi eco-terroristi sulla Terra o sono burattini di coloro che non hanno buoni obiettivi ambientali”. Lo ha scritto il fondatore di Tesla, Elon Musk, su X, commentando il sabotaggio. “Fermare la produzione di veicoli elettrici, piuttosto che di veicoli a combustibili fossili, è estremamente stupido“, ha commentato ancora Musk, che ha scritto “estremamente stupido” in tedesco.

