Così il segretario nazionale Fim Cisl a margine dell'attivo dei delegati del gruppo

“Stiamo chiedendo su Mirafiori la necessità di un ulteriore modello da affiancare alla 500, di largo consumo, che consentirebbe di riempire di volumi visto che dobbiamo aumentare le produzioni del 30%”. Così il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano, a margine dell’attivo dei delegati Fim del gruppo Stellantis. “Bisogna rilanciare anche la strategia su Maserati: non può essere che la prossima vettura verrà sviluppata nel 2028, oggi c’è solo Gran Turismo e Gran Cabrio, abbiamo bisogno di un ulteriore sforzo in questa direzione per fare in modo che a Mirafiori venga preservata la sua missione produttiva di assemblatore di autovetture”, ha spiegato.

“Gli stabilimenti devono essere riempiti di modelli per poter raggiungere l’obiettivo di un milione di veicoli”, ha aggiunto Uliano parlando dell’incontro con il governo sull’automotive.

