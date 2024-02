Il ceo Carlos Tavares: "Siamo diventati nuovo leader globale nel settore. Continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024"

Stellantis ha chiuso il 2023 “risultati record” dell’esercizio 2023. I ricavi netti sono cresciuti del 6% su base annua, raggiungendo 189,5 miliardi di euro. L’utile netto è aumentato dell’11% a 18,6 miliardi di euro. Il flusso di cassa industriale netto è aumentato del 19% su base annua, raggiungendo 12,9 miliardi di euro. Lo riferisce il gruppo in una nota, spiegando che i risultati “sono in linea con gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030”.

Le vendite globali di Bev da parte di Stellantis nel 2023 sono aumentate del 21% e quelle dei Lev del 27%. Negli Stati Uniti i Phev si posizionano al primo posto e i Lev al secondo. Lo riferisce il gruppo nella nota di presentazione dei risultati dell’esercizio 2023, in cui ha riportato ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022, con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati e un utile netto in crescita dell’11% a 18,6 miliardi di euro.

“Per sostenere la crescita complessiva del mercato e la spinta all’elettrificazione in Nord America – spiega il gruppo nella nota -, nel 2024 saranno lanciati altri 18 BEV, per un totale di 48 modelli disponibili entro la fine del 2024. Il prezzo della nuova Citroën ë-C3 parte da 23.300 euro ed è l’EV del segmento B prodotto in Europa con il prezzo più competitivo. Inoltre, Jeep Avenger, premiata come European Car of the Year 2023, continua a ottenere i massimi riconoscimenti. Con la Peugeot E-3008 Stellantis ha lanciato la prima delle quattro nuove piattaforme incentrate sui BEV, la piattaforma STLA Medium, caratterizzata dalla migliore autonomia della categoria, fino a 700 chilometri (435 miglia). La seconda piattaforma, STLA Large, il cui lancio è previsto nel 2024, avrà un’autonomia di 800 chilometri (500 miglia) e sarà equipaggiata per superare le aspettative dei clienti. STLA Large è una piattaforma altamente flessibile. Nata per i BEV e in grado di adottare diversi sistemi di propulsione, inclusi quelli ibridi e a combustione interna, servirà come base per i prossimi veicoli globali dei segmenti D ed E”.

Tavares: “Siamo diventati nuovo leader globale nel settore”

“Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento. I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024“. Lo ha affermato il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, nella nota che riporta i risultati finanziari del 2023. “Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030”, ha aggiunto Tavares.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata