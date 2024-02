L'incentivo è destinato a chi le ha installate nella propria casa

Torna il ‘bonus colonnine’, destinato a chi ha installato l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici presso la propria abitazione. Le domande, relative alle installazioni effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, potranno essere presentate dalle 12 del 15 febbraio fino alle 12 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online gestita da Invitalia.

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Il bonus è destinato agli utenti domestici, ovvero persone fisiche residenti in Italia e condomìni in caso di posa in opera sulle parti di uso comune, che non sono riusciti a presentare la documentazione richiesta entro il termine precedente.

Il contributo, che sarà riconosciuto in un’unica soluzione a partire da 90 giorni dopo la chiusura dello sportello, è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per un massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

In caso di insufficienza delle risorse, dell’avvenuto esaurimento dei fondi sarà data pubblicità mediante avviso sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: le domande verranno accolte seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

