Il segretario Uil sulla possibilità di un ingresso dello Stato nel gruppo automobilistico

“Sulla politica industriale di questo paese mi pare che il Governo abbia poche idee ma confuse. Non vedo come da una parte si venda un pezzo di Eni e un pezzo di Poste e poi propone di entrare in Stellantis“. Così il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri rispondendo a una domanda, nel corso di una conferenza stampa a Roma, sulla possibilità di un ingresso dello Stato in Stellantis. Per Bombardieri è quindi necessario che il governo “si chiarisca le idee su quale modello di politica industriale intende seguire”.

