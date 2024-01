Ritoccata invece al rialzo la cifra per il 2025, che è prevista all'1,1%

La crescita del prodotto interno lordo dell’Italia sarà dello 0,7% nel 2024, lo stesso livello raggiunto nel 2023. A stimarlo è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) nell’aggiornamento di gennaio del World Economic Outlook, che ha mantenuto invariate le stime per quest’anno, mentre ha ritoccato al rialzo dello 0,1% quelle per il 2025, che segnano così una previsione di crescita dell’1,1%. Per l’area dell’Euro la previsione di crescita è dello 0,9% per il 2024 (lo 0,3% in meno rispetto a quanto previsto a ottobre) e dell’1,7% nel 2025 (-0,1% sulla precedente previsione).

