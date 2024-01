Il Gruppo "è sulla buona strada per superare i suoi obiettivi in materia di rimesse e di flusso di cassa netto della holding"

Il gruppo Generali “ha deciso di presentare all’Assemblea generale di aprile la proposta di lanciare un piano di riacquisto di azioni proprie per un valore di 500 milioni di euro nel corso del 2024, soggetto a tutte le approvazioni del caso, sottolineando l’attenzione alla remunerazione degli azionisti e la fiducia nella posizione di cassa e di capitale del Gruppo”. È quanto si legge in una nota diffusa in occasione dell’Investors day.

Generali nel suo investors day di oggi aggiornerà la comunità finanziaria sullo stato di avanzamento del progetto ‘Lifetime Partner 24: Guidare la crescita’, “confermando di essere sulla buona strada per raggiungere tutti i principali obiettivi finanziari“. Le attività di Protezione, Salute e Infortuni hanno contribuito in modo significativo alla redditività del Gruppo, viene spiegato, rappresentando il 22% dei Premi Lordi nel 2022. Generali prevede una crescita continua grazie alla posizione di leadership del Gruppo nel settore delle polizze personali in Europa, a un’offerta di prodotti ampia e rinnovata e alla rete distributiva proprietaria unica nel suo genere. Nel giugno 2023 il gruppo ha annunciato l’acquisizione di Liberty Seguros, una transazione che “rafforza in modo significativo la posizione di mercato in Spagna e in Portogallo, completando le attuali attività iberiche di Generali in termini di offerta di prodotti e di strategia distributiva”. L’acquisizione, sottolinea ancora la nota, “consente inoltre a Generali di essere presente nel redditizio mercato irlandese del ramo danni” e “migliorerà la redditività e la competitività. Si prevede che Liberty Seguros contribuirà, dopo il rimpatrio del capitale in eccesso, per oltre 250 milioni di euro all’anno all’utile ante imposte del Gruppo entro il 2029”.

Quanto all’accordo con Conning, annunciato nel luglio 2023, “accelererà l’attuazione della visione del Gruppo in materia di Asset Management e consentirà al Gruppo di entrare nel mercato statunitense. La partnership a lungo termine con Cathay Life garantisce stabilità degli asset under management di Conning e offre opportunità di espansione del business in Asia. Il Gruppo prevede di di ottenere dalla transazione sinergie annuali tra i 70 e gli 80 milioni di euro entro cinque anni”.

In linea per superare obiettivi rimesse e flusso cassa

Il Gruppo Generali “è sulla buona strada per superare i suoi obiettivi in materia di rimesse e di flusso di cassa netto della holding“. Si legge ancora nella nota. “La sensibilità del Gruppo Solvency 2 del Gruppo ai fattori di mercato si è significativamente ridotta. Di conseguenza, il Risk Appetite Framework del Gruppo è stato rivisto abbassando il limite superiore dell’intervallo target dal 240% al 230%. Il Gruppo beneficia anche della transizione ai nuovi principi contabili, con il business Vita che mostra una crescita costante e una maggiore prevedibilità. Grazie al rafforzamento delle tariffe e alle misure tecniche attuate nel corso del 2022 e del 2023, che continueranno anche nel 2024, il Combined Ratio non attualizzato dovrebbe rimanere al di sotto del 96% nel 2024”.

