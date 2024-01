Presentate anche delle misure per sostenere Pmi e Startup dell'intelligenza artificiale

La Commissione europea ha adottato cinque iniziative per rafforzare la sicurezza economica dell’Ue in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti tecnologici. Il pacchetto mira a rafforzare la sicurezza economica dell’Ue sostenendo al tempo stesso l’apertura del commercio, degli investimenti e della ricerca per l’economia dell’Ue, in linea con la strategia europea di sicurezza economica del giugno 2023. Le proposte – scrive l’Esecutivo Ue – fanno parte di un approccio più ampio, basato su tre pilastri, alla sicurezza economica dell’Ue: promuovere la competitività dell’Ue, proteggere dai rischi e collaborare con la più ampia gamma possibile di paesi per promuovere interessi di sicurezza economica condivisi. Le iniziative adottate oggi mirano a: rafforzare ulteriormente la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico dell’Ue proponendo un migliore controllo degli investimenti esteri nell’Ue; stimolare discussioni e azioni per un maggiore coordinamento europeo nel settore dei controlli sulle esportazioni, nel pieno rispetto dei regimi multilaterali esistenti e delle prerogative degli Stati membri; consultare gli Stati membri e le parti interessate per identificare i potenziali rischi derivanti dagli investimenti in uscita in un insieme ristretto di tecnologie; promuovere ulteriori discussioni su come sostenere meglio la ricerca e lo sviluppo che coinvolgono tecnologie con potenziale a duplice uso; proporre che il Consiglio raccomandi misure volte a rafforzare la sicurezza della ricerca a livello nazionale e settoriale. Le future azioni dell’Ue continueranno a basarsi sulle valutazioni dei rischi in corso e sul coordinamento strategico con gli Stati membri per raggiungere una comprensione condivisa dei rischi che l’Europa deve affrontare e delle azioni appropriate.

Stretta su investimenti esteri, rischi per sicurezza

Nel piano presentato oggi per rafforzare la sicurezza economica, la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per rafforzare il controllo degli investimenti esteri. Gli investimenti esteri nell’Ue – scrive l’Esecutivo Ue – apportano benefici all’economia europea. Tuttavia, alcuni investimenti esteri possono presentare rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico dell’Ue. La Commissione ha esaminato oltre 1.200 transazioni di investimenti diretti esteri (IDE) notificate dagli Stati membri negli ultimi tre anni ai sensi del vigente regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri. Basandosi su questa esperienza e su un’ampia valutazione del funzionamento dell’attuale regolamento, la proposta odierna affronta le carenze esistenti e migliora l’efficienza del sistema. Questi i punti fondamentali: garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un meccanismo di controllo, con norme nazionali meglio armonizzate; individuare un ambito settoriale minimo entro il quale tutti gli Stati membri devono controllare gli investimenti esteri; estendere il controllo Ue agli investimenti degli investitori Ue che sono controllati in ultima analisi da individui o imprese di un paese extra-Ue;

Monitoraggio dei rischi degli investimenti in uscita

Per quanto invece riguarda il monitoraggio e la valutazione dei rischi degli investimenti in uscita, la Commissione afferma che l’Ue è uno dei maggiori investitori stranieri al mondo e riconosce l’importanza di mercati globali aperti. Ma che riconosce anche inoltre le crescenti preoccupazioni riguardanti gli investimenti in uscita in un insieme ristretto di tecnologie avanzate che potrebbero migliorare le capacità militari e di intelligence di attori che potrebbero utilizzare queste capacità contro l’Ue o per minare la pace e la sicurezza internazionali. Ciò attualmente non è né monitorato né controllato a livello dell’Ue o degli Stati membri. Il Libro bianco della Commissione sugli investimenti in uscita propone pertanto un’analisi passo passo degli investimenti in uscita per comprendere i potenziali rischi ad essi collegati. Questa analisi includerà una consultazione delle parti interessate di tre mesi e un monitoraggio e una valutazione di 12 mesi degli investimenti in uscita a livello nazionale, che contribuiranno a un rapporto congiunto di valutazione del rischio. Sulla base dell’esito della valutazione del rischio, la Commissione determinerà, insieme agli Stati membri, se e quale risposta politica sarà garantita.

Pacchetto per sostenere Pmi e startup dell’AI

Inoltre, l’Euroesecutivo ha lanciato un pacchetto di misure per sostenere le startup e le Pmi europee nello sviluppo di un’intelligenza artificiale affidabile che rispetti i valori e le regole dell’Ue. Ciò fa seguito all’accordo politico raggiunto nel dicembre 2023 sull’EU AI Act – la prima legge globale al mondo sull’intelligenza artificiale – che sosterrà lo sviluppo, la diffusione e l’adozione di un’IA affidabile nell’Ue. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2023, ricorda la Commissione, la presidente von der Leyen ha annunciato una nuova iniziativa per mettere i supercomputer europei a disposizione delle startup innovative europee nel campo dell’intelligenza artificiale per addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale affidabili. Come primo passo, nel novembre 2023 la Commissione ha lanciato la Large AI Grand Challenge, un premio che offre alle startup dell’intelligenza artificiale sostegno finanziario e accesso ai supercalcoli. Il pacchetto odierno mette in pratica questo impegno attraverso un’ampia gamma di misure a sostegno delle startup e dell’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, inclusa una proposta per fornire un accesso privilegiato ai supercomputer alle startup dell’intelligenza artificiale e alla più ampia comunità dell’innovazione. Contiene una modifica del regolamento EuroHPC per istituire AI Factories, un nuovo pilastro per le attività dell’impresa comune sui supercomputer dell’Ue. Ciò comprende: Acquisizione, aggiornamento e funzionamento di supercomputer dedicati all’intelligenza artificiale per consentire l’apprendimento automatico rapido e l’addestramento di grandi modelli di intelligenza artificiale per scopi generali (GPAI); Facilitare l’accesso ai supercomputer dedicati all’IA, contribuendo ad ampliare l’uso dell’IA a un vasto numero di utenti pubblici e privati, comprese startup e PMI; Offrire uno sportello unico per startup e innovatori, supportando le startup e l’ecosistema di ricerca sull’intelligenza artificiale nello sviluppo algoritmico, testando la valutazione e la convalida di modelli di intelligenza artificiale su larga scala, fornendo strutture di programmazione compatibili con i supercomputer e altri servizi di abilitazione dell’intelligenza artificiale; Consentire lo sviluppo di una varietà di applicazioni IA emergenti basate su modelli di IA per scopi generali. Inoltre è stata presa la decisione di istituire un ufficio sull’IA all’interno della Commissione, che garantirà lo sviluppo e il coordinamento della politica sull’IA a livello europeo, oltre a supervisionare l’attuazione e l’applicazione della prossima legge sull’IA. E una comunicazione dell’Ue sull’avvio e l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale delinea ulteriori attività chiave: Sostegno finanziario della Commissione attraverso Orizzonte Europa e il programma Europa digitale dedicato all’intelligenza artificiale generativa.

Quattro miliardi in investimenti fino al 2027

Questo pacchetto genererà un ulteriore investimento pubblico e privato complessivo pari a circa 4 miliardi di euro fino al 2027. Altri punti all’interno del pacchetto sono: Iniziative di accompagnamento per rafforzare il pool di talenti generativi dell’IA dell’Ue attraverso attività di istruzione, formazione, qualificazione e riqualificazione; Incoraggiare ulteriormente gli investimenti pubblici e privati nelle start-up e nelle scale-up dell’IA, anche attraverso il capitale di rischio o il sostegno azionario (anche attraverso nuove iniziative del programma di accelerazione del CEI e InvestEU); L’accelerazione dello sviluppo e della diffusione di spazi comuni europei di dati, messi a disposizione della comunità dell’intelligenza artificiale, per la quale i dati rappresentano una risorsa chiave per addestrare e migliorare i propri modelli. Oggi è stato pubblicato anche un nuovo documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli spazi comuni europei di dati, che fornisce lo stato di avanzamento più recente; L’iniziativa “GenAI4EU”, che mira a sostenere lo sviluppo di nuovi casi d’uso e applicazioni emergenti nei 14 ecosistemi industriali europei, nonché nel settore pubblico. Le aree di applicazione includono robotica, salute, biotecnologia, produzione, mobilità, clima e mondi virtuali.La Commissione sta inoltre istituendo, con alcuni Stati membri, due consorzi europei di infrastrutture digitali (EDIC).

