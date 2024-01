All'evento hanno partecipato anche le leggende dello sport italiano Andrea Lucchetta e Adriano Panatta

“I valori dello sport sono passione, sana competitività, rispetto delle regole, spirito di sacrificio. Tutto rinchiuso in una grande inclusione. Nulla è inclusivo più dello sport”. Con queste parole Michele Attivissimo, direttore commerciale retail per il Lazio e l’Abruzzo di Intesa Sanpaolo, ha presentato la prima tappa 2024 di #CAMPIONIdiVITA, un’iniziativa a carattere nazionale, promossa ormai da diversi anni dalla società RG in collaborazione proprio con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico.

“Questi valori sono i valori che ci accompagnano e che applichiamo al nostro interno”, ha chiarito Attivissimo, che durante l’evento è stato anche coinvolto dai presentatori, le leggende dello sport italiano Andrea Lucchetta e Adriano Panatta, in un gioco interattivo con i ragazzi dei licei romani presenti.

