Lo stima Destatis, l'Ufficio federale tedesco di statistica

Nel 2023 il prodotto interno lordo (Pil) della Germania, corretto per i prezzi, è stato inferiore dello 0,3% rispetto all’anno precedente. Lo stima Destatis, l’Ufficio federale tedesco di statistica. Dopo l’aggiustamento per gli effetti del calendario, il calo della performance economica è stato dello 0,1%.

“Nel 2023 lo sviluppo economico complessivo della Germania ha vacillato in un contesto che continua ad essere caratterizzato da molteplici crisi“, ha dichiarato Ruth Brand durante la conferenza stampa di Berlino sul prodotto interno lordo della Germania per il 2023. “Nonostante il recente calo dei prezzi, questi sono rimasti alti in tutte le fasi del processo economico e hanno frenato la crescita economica. Anche le condizioni di finanziamento sfavorevoli dovute all’aumento dei tassi di interesse e alla debolezza della domanda interna ed estera hanno avuto il loro peso. Pertanto, l’economia tedesca non ha proseguito la sua ripresa dal forte crollo economico registrato nell’anno pandemico del 2020“, ha proseguito Brand. Nel 2023 il Pil è più alto dello 0,7% rispetto al 2019, l’anno precedente alla pandemia di Covid-19.

