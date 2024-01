Un modo semplice per investire in qualcosa senza doverlo acquistare. Il via libera normativo era atteso da diversi mesi

La Sec, Securities and Exchange Commission, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari degli Stati Uniti, ha approvato il primo Etf, exchange-traded fund, per Bitcoin, sottolineando di essere ancora profondamente scettica sulle criptovalute e che “non ha approvato né sostenuto i Bitcoin” nella sua decisione.

La Sec ha affermato che sta completando l’approvazione di 10 fondi negoziati in borsa per Bitcoin, anche se ha dovuto affrontare una sola scadenza per una richiesta. L’agenzia ha affermato che tale azione darebbe al mercato una concorrenza sufficiente e fornirebbe “condizioni di parità” per i nuovi entranti. Un Etf è un modo semplice per investire in qualcosa, come oro, junk bond o Bitcoin, senza doverlo acquistare. Il via libera normativo era atteso da diversi mesi e il prezzo del Bitcoin è salito di circa il 70% da ottobre.

