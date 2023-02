Come pubblicato dal profilo DarkFeed, sono diverse le vittime dell'ultimo attacco online tramite ransomware

“Allarme sicurezza. Abbiamo hackerato la tua azienda. Abbiamo rubato tutti i file e li abbiamo criptati. Se vuoi che siano decriptati, manda 2.064.971 bitcoins (circa 43mila euro ndr) al portafoglio xxx”. É il messaggio che compare alle vittime dell’ultimo attacco hacker tramite ransomware pubblicato dal profilo DarkFeed, gruppo web che monitora la cybersicurezza. Il pagamento “deve avvenire entro 3 giorni”: se rispettati i tempi, viene data la password tramite il sistema Tox_id, un sistema di messaggistica peer to peer crittografata, in modo da sbloccare i file.

🌐 A new #ransomware attack is spreading like crazy 🚨

Many VMware ESXi servers got encrypted in the last hours with this ransom note 🧐

What’s interesting is that the bitcoin wallet is different in every ransom note. No website for the group, only TOX id 👀 pic.twitter.com/mgyoLxbXvg

— DarkFeed (@ido_cohen2) February 3, 2023