Venerdì a Taranto l'assemblea dei soci

I sindacati metalmeccanici di Fiom-Fim-Uuilm si sono riuniti mercoledì mattina di fronte palazzo Chigi, a Roma, per manifestare in favore di una soluzione condivisa sulla questione dell’ex-Ilva. In contemporanea infatti una delegazione delle tre organizzazioni verrà ricevuta dai membri del governo in vista dell’assemblea dei soci prevista il 22 dicembre a Taranto. I manifestanti, al grido di “ambiente, salute, occupazione“, minacciano di rimanere in presidio fino a quando non arriverà una risposta loro favorevole e per questo hanno quindi montato simbolicamente una tenda da campeggio.

