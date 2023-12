Nuovo round dopo Cdm 28 dicembre. Operai in protesta vicino Palazzo Chigi: "Vogliamo lavorare"

E’ terminato dopo quasi tre ore l’incontro sul futuro dell’ex Ilva tra governo e sindacati. L’esecutivo, a quanto si apprende, ha aggiornato il tavolo: il nuovo round sarà dopo il Consiglio dei ministri del prossimo 28 dicembre.

“Non c’è nessuna indicazione chiara sulle scelte per il futuro industriale dell’ex Ilva”, ha detto Sasha Colautti, dell’esecutivo nazionale Usb, al termine del confronto tra esecutivo e sindacati sulla vertenza dell’ex gruppo Ilva. “Ci hanno detto che l’assemblea dei soci non sarà un fatto risolutivo. Ci sarà un nuovo tavolo tra il 28 e il 29”, ha proseguito Colautti. “Assistiamo – ha chiosato poi – allo spegnimento dell’azienda: il governo sceglie di farsi ricattare, i tavoli non hanno prospettive e portiamo avanti la carretta attendendo decisioni della multinazionale. Questo è un fatto gravissimo”. “Per noi la riunione del Governo non può finire con un ulteriore rinvio. Rimaniamo qui a Palazzo Chigi in attesa di avere spiegazioni dai Ministri competenti sulle intenzioni del Governo per il futuro dell’ex Ilva”, dichiara invece il Segretario Generale della Uilm, Rocco Palombella.

“Noi vogliamo lavorare, vogliamo dignità“, gridavano invece gli operai dell’ex Ilva di Taranto contro l’ingresso di Palazzo Chigi, dove si svolgeva l’incontro sul destino di Acciaierie d’Italia, a 48 ore dall’assemblea dei soci. Ad attendere l’esito dell’incontro, circa un centinaio di tute blu, raccolte di fronte alla Galleria Alberto Sordi. “Vogliamo un’azienda stabile e che produca e che ci ridia la dignità. Vogliamo risposte e non molleremo mai”, promettono, scandendo: “Rispetto”.

Uilm: “Governo ponga fine a questo martirio”

“Il governo deve porre fine a questo martirio e deve dire chiaramente quale opzione sosterrà” nell’assemblea di Acciaierie d’Italia il 22 dicembre. Lo ha detto il leader della Uilm, Rocco Palombella, arrivando all’incontro con il governo sull’ex Ilva. “E non può essere che quello che abbiamo sostenuto finora: la risalita in maggioranza nel Cda. Non se ne esca con ulteriori perdite di tempo, non vogliamo ascoltare che stanno ancora esaminando cosa è giusto e cosa è sbagliato. Mittal – ha ribadito – non vuole mettere neanche un euro, non ne ha messo mai neanche uno. Dobbiamo ancora sapere come la pensano? Lo sanno tutti come la pensano. Cos’altro aspettiamo?”, si domanda Palombella.

