Terminato con un rinvio l’incontro tra Fiom-Uilm-Fim e i rappresentanti del governo

È terminato con un altro rinvio l’incontro tra i sindacati metalmeccanici Fiom-Uilm-Fim e i rappresentanti del governo sul tema dell’ex-Ilva. I segretari di categoria, dopo essere rimasti all’interno di palazzo Chigi anche a riunione finita, in attesa di ricevere notizie positive, hanno infine raggiunto i lavoratori in presidio nella piazza antistante. “Non sono arrivate le risposte che ci aspettavamo”, ha chiarito il segretario Uilm Rocco Palombella, che si è augurato che per capodanno arrivino le risposte che i lavoratori attendono. “Gli unici che continuano a tenere aperta la strada al fatto che permanga Arcelor-Mittal è rimasto esclusivamente il governo”, ha invece puntualizzato Michele De Palma, segretario Fiom, che ha anche espresso l’unica soluzione possibile per i sindacati: “La soluzione è la capitalizzazione, la salita pubblica e la gestione da parte del pubblico dell’azienda”. Roberto Benaglia, segretario Fim, ha ricordato: “Il governo assicura alla fine della nostra pressione la continuità produttiva aziendale” e dunque si augura che “nell’incontro del 29 il governo ci dica, oltre che l’azienda rimane aperta, come in pochi giorni intende realizzare questo risultato”.

