Novità anche in materia di diffusione delle energie rinnovabili

Il Consiglio Ue Energia ha raggiunto oggi un accordo politico sulla proroga del periodo di applicazione dei tre regolamenti d’emergenza del Consiglio adottati ai sensi dell’articolo 122 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, destinati alle situazioni di emergenza, tra cui il price cap sul gas.

Il regolamento che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell’Ue e l’economia da prezzi eccessivamente elevati stabiliva un sistema di misure temporanee per prevenire picchi di prezzi del gas eccessivamente elevati nell’Ue che non riflettono i prezzi sul mercato mondiale. I ministri hanno concordato di prolungare il periodo di applicazione del regolamento, come proposto dalla Commissione, e ne hanno mantenuto la sostanza. Il regolamento si applica dal 1° febbraio 2023 per la durata di un anno e sarà prorogato per un ulteriore anno, fino al 31 gennaio 2025.

Novità anche in merito al regolamento Ue che rafforza la solidarietà attraverso un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili dei prezzi e scambi di gas transfrontalieri. Il regolamento comprende misure di emergenza temporanee progettate per ridurre gli elevati prezzi dell’energia e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

I ministri hanno concordato in questo caso di eliminare l’articolo 10 sulla partecipazione obbligatoria all’aggregazione della domanda. Il regolamento di emergenza si applica dal 30 dicembre 2022 per un periodo di un anno. I ministri dell’Energia dell’UE hanno deciso di prorogare il regolamento per un altro anno, fino al 31 dicembre 2024.

Infine, proroga anche per quanto riguarda il regolamento Ue che ha istituito un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili mira ad affrontare la crisi energetica, per ridurre la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili russi e per promuovere ulteriormente gli obiettivi climatici dell’Unione Europea, accelerando il processo di concessione delle autorizzazioni e la realizzazione di progetti di energia rinnovabile.

Il regolamento si applicava a partire dal 30 dicembre 2022 per un periodo di 18 mesi. I ministri hanno convenuto di estendere il periodo di applicazione di alcune disposizioni modificate del regolamento fino al 30 giugno 2025. A differenza degli altri due regolamenti di emergenza, le modifiche vanno oltre la semplice estensione del periodo di applicazione del regolamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata