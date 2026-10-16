Proteste autotrasportatori, Urso: "Nuove misure a tutela di imprese e cittadini"

(LaPresse) “Il vicepremier Salvini ha convocato le associazioni degli autotrasportatori per ascoltare le loro esigenze per poi riportare gli esiti in Consiglio dei Ministri che ha la possibilità di realizzare eventualmente altre misure oltre quelle già adottate a tutela delle imprese e dei cittadini italiani”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e del made in Italy, intervenuto a Napoli alla Casa del Made in Italy per l’evento sulle IGP artigianali del Consorzio Corallo e Cameo Torrese e dell’associazione Ceramiche di Vietri.