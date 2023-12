Al termine della fase di precompilazione sono risultate inserite oltre 600mila domande per i 136mila ingressi previsti

Oggi secondo click day per l’ottenimento di permesso regolare di ingresso nel nostro paese per lavoratori migranti. Saranno complessivamente 136.000 i non comunitari che potranno arrivare in Italia grazie al decreto flussi 2023: 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Lo comunica il Viminale che ricorda come per agevolare le operazioni, dal 30 ottobre al 26 novembre 2023, sia stata data la possibilità di precompilare i moduli di domanda, tramite il “Portale Servizi ALI”. Al termine della fase di precompilazione, sono risultate inserite 607.904 istanze, delle quali, in particolare, 253.473 relative al lavoro subordinato non stagionale, 260.953 relative al lavoro stagionale, 86.074 al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Le istanze potranno essere trasmesse oggi, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematica, per cui è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE. Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”, sottolinea il Viminale.

