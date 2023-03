Il decreto flussi 2022 fissa in 82.705 unità la quota di lavoratori stranieri accettati

Sono state oltre 240mila le domande arrivate per l’ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, alle 19 di ieri, 27 marzo 2023, click day del Decreto flussi 2022. Sono i dati forniti dal Viminale. Una quantità che è quasi il triplo della quota prevista dalla legge, fissata in 82.705 unità.

Tutte le domande sono state regolarmente caricate nella piattaforma telematica, che quest’anno si presenta rinnovata e più agevole rispetto al passato. Le domande presentate saranno distribuite per ambito provinciale a ciascuno Sportello Unico per l’Immigrazione, che procederà a istruirle – tramite un sistema informatico dedicato – nel rispetto del limite delle quote che saranno comunicate in via telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La procedura è completamente informatizzata e assicura snellezza e rapidità ad utenti e amministrazioni coinvolte.

