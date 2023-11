Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo hanno celebrato i duecento anni dalla costituzione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (12 giugno 1823), la più antica banca lombarda che, operando nella regione economicamente più avanzata d’Italia, diventò un motore fondamentale del suo sviluppo economico e per la diffusione della cultura del risparmio. L’evento ha riunito banchieri, studiosi ed economisti presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo a Milano per ripercorrere il ruolo della Cassa nella storia italiana. Il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, ha sottolineato che “le date segnano un momento importante perché rappresentano una riflessione sulla storia”. In questo caso “è la storia di una istituzione che nasce 200 anni fa per consentire alla nostra società una ripresa dopo un periodo di carestia“. Azzone ha spiegato che si trattava di una “società che ha trovato la forza e la capacità di reagire creando una rete di sostegno che nasce proprio nella storia di Cariplo”. E da questa “rete di sostegno abbiamo avuto un accompagnamento continuo allo sviluppo di questa società creando una grande banca, una fondazione di origine bancaria e che credo continui a fare il bene e gli interessi di questa comunità”, che “da sola mette sul territorio oltre 150 milioni di attività filantropica ogni anno“. Per il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, “cadono quest’anno due ricorrenze che sono diverse però che vanno accomunate perché consentono di ricordare il ruolo fondamentale che nella storia dell’attuale Intesa Sanpaolo hanno avuto le unioni, prima con la Cariplo e poi con la Banca commerciale italiana”. Bazoli ha ricordato che “in Intesa Sanpaolo riteniamo di avere raccolto l’eredità non solo di ordine aziendale, economico, ma anche di ordine ideale che entrambi questi istituti di credito hanno avuto nella storia del credito italiano, in particolare operando qui nel mondo milanese ma diventando banche al vertice del sistema”.

