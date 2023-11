L'iniziativa è dedicata alla valorizzazione delle aziende che investono sull'uguaglianza di genere e sul welfare aziendale

Innovazione, supporto all’imprenditoria femminile e difesa della parità di genere al centro delle grandi sfide globali con Women Value Company Intesa Sanpaolo, categoria speciale del Premio Marisa Bellisario. È il riconoscimento istituito sette anni fa dalla Fondazione Marisa Bellisario e da Intesa Sanpaolo per dare visibilità all’imprenditoria femminile nelle Pmi. E in questa logica Intesa ha innalzato il plafond a un miliardo di euro per l’imprenditoria femminile. Dopo Firenze e Napoli, si è svolto a Milano presso lo Spazio eventi Intesa Sanpaolo Gioia 22 il terzo evento conclusivo del premio Women Value Company Intesa Sanpaolo. Presenti 38 aziende provenienti dalle regioni del Nord Italia. L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione dell’imprenditoria al femminile e delle aziende che investono sull’uguaglianza di genere e sul welfare aziendale. Anche quest’anno numerose le candidature da tutta Italia, oltre 1.200, tra le quali sono state selezionate le due vincitrici del premio nazionale Mela d’Oro Women Value Company Intesa Sanpaolo. A queste si sono aggiunte le imprese selezionate per le menzioni speciali in ambito “Donne Innovatrici”, “Donne per l’Estero” e “Donne per il Sociale”. Virginia Borla, Responsabile Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come il progetto ‘Women Value Company’ con Fondazione Marisa Bellisario sia condiviso ormai da sette anni per essere al fianco di imprese al femminile, aziende e imprenditrici orientate all’equità di genere e alla valorizzazione di talento e merito come leve per il successo della loro azienda. Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo, ha evidenziato anche il rapporto fra empowerment femminile e sistema produttivo del territorio. “Con questa iniziativa – afferma – il gruppo promuove l’imprenditoria femminile e lo fa non solo per qualificare le donne nelle imprese e nei ruoli manageriali, ma per riconoscere l’importanza di queste imprese, anche e non solo per le donne. Sono premiate le aziende dove la creatività, la capacità di stare sul mercato e l’innovazione fanno sì che le imprese generino valore in modo importante e con continuità nel tempo”. Caterina Micolano, Presidente della Cooperativa sociale Alice, fra le realtà premiate, ha sottolineato l’importanza di ‘Women value Company’ “per tutte le donne che cercano di ricostruirsi una vita attraverso l’impegno professionale”. “Noi in particolare – ha spiegato – ci occupiamo di donne detenute e con questo premio abbiamo la possibilità di dare volto e voce a donne che lavorano nel mondo del lusso e cercano di fare impresa. Per riuscire a costruirsi il futuro, come tutte le donne”.

