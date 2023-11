Il lancio del programma è avvenuto oggi a Belpasso, in provincia di Catania

Webuild lancia ‘Cantiere Lavoro Italia‘, il programma di formazione e lavoro per migliaia di giovani e non occupati da inserire nel settore della costruzione di grandi infrastrutture, un polo di eccellenza di formazione tutto italiano per attrarre nuove risorse ed elevare lo standard delle competenze di base e professionali nel settore. Il lancio del programma è avvenuto oggi a Belpasso, in provincia di Catania, in Sicilia, con la partecipazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dell’AD di Webuild Pietro Salini e del Presidente di RFI Dario Lo Bosco.

L’evento ha coinciso con la firma del Protocollo d’intesa per la formazione e l’impiego tra il Gruppo e la Regione Sicilia, e anche con l’inaugurazione della prima fabbrica automatizzata dei conci dell’isola. Sempre a Belpasso, è in fase di attivazione il primo centro avanzato di addestramento in Sicilia, organizzato e gestito da Webuild per la formazione di personale specializzato in tema di scavo meccanizzato. Nel pomeriggio, è seguita la firma del Protocollo d’intesa per la formazione e l’impiego tra il Gruppo e la Regione Calabria, alla presenza del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“La collaborazione con il gruppo imprenditoriale, che ha importanti commesse per dotare la Sicilia di infrastrutture più moderne, assume oggi un carattere innovativo”, ha sottolineato Schifani. La Calabria “è una Regione piena di giovani di talento che hanno voglia di mettersi in gioco per dimostrare il proprio valore e le proprie indiscusse qualità. Il progetto di Webuild rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio”, ha affermato Occhiuto. “Siamo orgogliosi degli sviluppi che le nostre opere creano anche a livello di crescita professionale delle persone sui territori”, ha commentato Lo Bosco.

“La collaborazione con il General Contractor Webuild genera una nuova industria e una scuola che formerà giovani talenti in Sicilia e in tutto il Paese”. “Dobbiamo pensare in grande per disegnare tutti insieme un nuovo futuro per il nostro Paese. E per farlo”, ha dichiarato Pietro Salini. “Abbiamo lanciato oggi dalla Sicilia e dalla Calabria un programma di assunzione per 10.000 donne e uomini nel prossimo triennio, di cui l’88% nel Sud Italia. Siamo all’opera su 31 cantieri nel Paese, e vogliamo contribuire a scrivere, a fianco delle istituzioni, un futuro di competenze di qualità nel settore in questa fase di grandi investimenti in infrastrutture, con benefici positivi sull’occupazione e sulla filiera”.

Cantiere Lavoro Italia è un programma articolato in tre tipi di scuole (Scuola del Territorio, Scuola delle Professioni e Scuola dei Mestieri) rivolte a target differenziati, da giovani a non occupati. Il gruppo punta a formare e poi assumere diverse figure professionali, sia operai specializzati che figure di staff (tra cui buyer, contabili lavori, ingegneri TBM). Cantiere Lavoro Italia è un esempio della costante spinta all’innovazione di modelli e processi perseguita da Webuild.

Così come lo è ‘Roboplant‘, lo stabilimento di Belpasso inaugurato oggi, frutto della collaborazione con il Politecnico di Milano, destinato alla produzione automatizzata di conci in calcestruzzo da utilizzare per i rivestimenti delle gallerie delle linee ferroviarie in costruzione in Sicilia. Gli investimenti e i programmi di formazione e impiego annunciati oggi confermano il forte impegno di Webuild nel Sud Italia, dove il Gruppo sta realizzando 19 progetti, per un valore aggiudicato totale di circa 13 miliardi di euro, che includono, tra l’altro, 7 tratte della direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina e l’asse autostradale Ragusa-Catania, in Sicilia, il Megalotto 3 della Strada Statale Jonica (SS106) in Calabria, 4 tratte della linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Napoli-Bari in Campania. I progetti di Webuild al Sud oggi occupano 4.700 persone, tra personale diretto e di terzi, e da inizio lavori vedono coinvolta una filiera di 3.900 società.

