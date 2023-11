Il segretario D'Alò: "Il governo non può continuare a gestire la fabbrica in questo modo"

Centinaia di lavoratori di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm stanno protestando davanti alla sede di Acciaierie d’Italia, in viale Certosa a Milano, dove si svolge l’assemblea dei soci dell’ex Ilva. I dirigenti sono chiamati a trovare una soluzione alle difficoltà finanziarie in cui versa la società. “Chiediamo che sia la volta giusta e che ArcelorMittal sveli quali sono i suoi piani, se vuole essere parte attiva degli investimenti e del progetto Acciaierie d’Italia o meno. Il Governo ha una grande responsabilità su questo e non si può continuare a gestire la fabbrica e la vertenza in questo modo”, ha detto il segretario nazionale della Fim Cisl Valerio D’Alò. “Troppi soldi pubblici dati dal socio di minoranza a quello di maggioranza che non è vincolato e responsabilizzato per nulla”, ha aggiunto.

