Chiara Soldano, 46 anni, sarà il nuovo CEO del Gruppo assicurativo Axa Italia. Soldano, dopo importanti esperienze in Munich Re e AIG Europe, approda in Axa Italia nel 2016 come Head of Underwriting Broker, assumendo ruoli di crescente responsabilità, tra i quali Head of Liability & International. Nel 2019 assume la guida della divisione Salute come Direttore, entrando a far parte anche del Management Committee di Axa Italia. In questi anni, ha dato un forte impulso alla crescita di un business strategico per il Gruppo, sviluppandolo con successo. La nomina sarà ufficializzata nel prossimo Consiglio di Amministrazione della società. Giacomo Gigantiello lascia il Gruppo Axa per perseguire nuove sfide professionali e personali, dopo un percorso di oltre sei anni, dapprima come Chief Transformation Officer, poi nel ruolo di Chief Strategy and Development Officer per i mercati europei, e dal giugno 2021 con il ruolo di CEO Italia.“Sono molto felice per la nomina di Chiara e sono certo che con le sue doti di leadership, la sua capacità di innovazione e il suo orientamento al cliente, oltre alla sua grande conoscenza del mestiere, guiderà la squadra verso progetti sempre più ambiziosi in un mercato sul quale puntiamo– ha commentato Patrick Cohen, CEO Axa Europe and Health. Desidero inoltre esprimere un grande ringraziamento a Giacomo Gigantiello per l’importante contributo che ha dato ad Axa Italia prima come Chief Trasformation Officer e poi come CEO, augurandogli il meglio per le nuove sfide professionali”.

