Nei primi nove mesi del 2023 Enel ha registrato utili per 5.033 milioni di euro (3.0462 e 3 milioni di euro nei nove mesi del 2022, +65,2%). E’ quanto emerge da una nota diffusa dalla società. “L’aumento riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria e la minore incidenza delle interessenze dei terzi sul risultato netto ordinario, che hanno più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti dovuto all’evoluzione dei tassi di interesse e all’aumento del debito medio del periodo, nonché il maggior onere fiscale da ricondurre ai migliori risultati”, viene spiegato.

Il risultato netto del Gruppo nei 9 mesi è di 4.253 milioni di euro (1.7584 milioni di euro nei nove mesi del 2022, +141,9%. L’indebitamento finanziario netto a 63.312 milioni di euro (60.068 milioni di euro a fine 2022, +5,4%). La variazione, viene spiegato, “è principalmente riconducibile ai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, dalla cessione di alcune società ritenute non più strategiche e dall’emissione di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui, che hanno solo parzialmente compensato il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo e il pagamento dei dividendi, nonché lo sfavorevole andamento dei tassi di cambio”.

Acconto sul dividendo 2023 pari a 0,215 euro per azione

Il cda di Enel ha deliberato un acconto sul dividendo 2023 pari a 0,215 euro per azione, in pagamento dal 24 gennaio 2024, in crescita del 7,5% rispetto all’acconto distribuito a gennaio 2023. “ll Consiglio di Amministrazione di Enel – si legge – conferma la politica di acconto sui dividendi per l’esercizio 2023, prevista dal Piano Strategico 2023-2025. E’ previsto un dividendo complessivo per l’esercizio 2023 pari a 0,43 euro per azione”.

