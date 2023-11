Il segretario generale Cgil: "Sembra che il governo non faccia gli interessi del Paese"

Quella sul dossier Tim è una buona soluzione? “Dalle altre parti le grandi imprese non dividono la rete dall’azienda e dalle attività e dai servizi. Noi pensiamo che sia un limite, un errore di politica industriale“. Lo dice il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’Assemblea Generale della Cgil Piemonte a Torino, dopo il via libera ieri da parte del Cda di Tim alla vendita della Netco a Kkr. “Attività fondamentali come la rete – sottolinea – dovrebbero essere uno di quegli elementi su cui il Paese costruisce politiche industriali anche di sviluppo. Ci sembra che questo governo non stia facendo gli interessi del nostro Paese e continui a non avere un’idea di politica industriale degna di questo nome”.

