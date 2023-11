Ieri l'ok dell'azienda all'offerta di Kkr per la cessione della rete fissa

“Ieri è stato messo un tassello importante per la realizzazione del piano presentato a luglio 2022, un piano che ha molti elementi di straordinarietà perché riguarda un assetto nuovo delle telecomunicazioni italiane. Infatti il nostro Cda ha approvato l’offerta di Kkr per l’acquisto della rete fissa e ha dato mandato all’Amministratore Delegato di negoziare un’offerta migliorativa per la vendita di Sparkle“. Così il ceo di Tim Pietro Labriola in una lettera inviata ai dipendenti del Gruppo.

Labriola: “Valorizzeremo competenze, fiducia per traghettarci a successo”

“La decisione del Consiglio segna l’inizio della nostra strada. Attraverseremo insieme un periodo di nuovi percorsi che avranno bisogno della vostra energia e collaborazione. Valorizzeremo competenze e attitudini ma per fare questo occorre fiducia, coraggio e la determinazione di traghettare la nostra azienda verso il successo. Perché da questo successo dipende realmente il nostro futuro”, ha aggiunto Labriola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata