L'astensione dal lavoro è proclamata dai sindacati di base nel settore pubblico e privato

Oggi lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base nel settore pubblico e privato. Si preannuncia un venerdì nero per pendolari e viaggiatori: già cancellati diversi voli, si rischia lo stop dei treni sulle linee nazionali e regionali, mentre circoleranno regolarmente Frecce e Intercity. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale le modalità dello stop sono diverse da città a città, ma con le previste fasce di garanzia. La protesta coinvolge anche la scuola e la sanità. La mobilitazione è stata indetta per il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari. Presidi dei lavoratori in diverse città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata