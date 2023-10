Gli orari interessati e le fasce dei trasporti garantite

Domani 20 ottobre sarà giornata di sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutti i servizi pubblici e privati. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base Cub, Sgb, Si Cobas, Adl e Usi-Cit, con lo slogan ‘Adesso Basta!’ e con la rivendicazione di opporsi alla “macelleria sociale del governo nei confronti di lavoratori, precari, disoccupati e pensionati già duramente colpiti negli ultimi 3 anni dagli effetti della pandemia”.

Trasporto ferroviario

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il personale del Gruppo FS Italiane ha proclamato l’astensione dal lavoro dalle ore 21 di questa sera, 19 ottobre, fino alle ore 21 di venerdì 20 ottobre. Nonostante lo sciopero, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Sul suo sito, Italo ha invece pubblicato l’elenco delle corse garantite. Per quanto riguarda i treni regionali, invece, la circolazione sarà garantita dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Saranno invece possibili limitazioni o soppressioni al di fuori di queste fasce orarie.

Trasporto pubblico locale

Per quanto riguarda il tpl, a Milano le metropolitane saranno regolari fino alle 18, mentre per i mezzi di superficie (autobus e tram), le fasce garantite sono quelle da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Al di fuori di questi orari il servizio non è garantito. A Roma, invece, gli autobus, i tram e le metro saranno garantiti da inizio servizio alle 8:30 del mattino e dalle 17 alle 20, mentre nelle fasce restanti potrebbero verificarsi disservizi.

Trasporto aereo, autostrade ed Ex Ilva

Interessato dallo sciopero anche il settore del trasporto aereo, che durerà tutta la giornata di venerdì. Non dovrebbero però essere interessate da astensione lavorativa le fasce 7-10 e 18-21. Per quanto riguarda le autostrade, lo sciopero è in programma dalle 22 di questa sera alle 22 di venerdì 20 ottobre. Proclamato anche uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell’Ex Ilva, sulla cui vertenza si svolgerà anche un corteo a Roma con partenza alle 10 da piazza Esquilino.

